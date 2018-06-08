Сбербанк хочет создать альтернативу центрам госуслуг

Глава банка Герман Греф уверен: центры предоставления государственных услуг вполне может заменить приложение «Сбербанк Онлайн» или другая программа. Об этом в пятницу сообщил президент Сбербанка Герман Греф в интервью изданию «Коммерсант».

Греф рассчитывает на помощь правительства в реализации данного проекта. Он подчеркнул, что Сбербанк успешно сотрудничает с казначейством, Федеральной налоговой службой, Министерством экономического развития, Пенсионным фондом и другими ведомствами.

Банк станет посредником для получения услуг по выплатам материнского капитала, пособию по рождению ребенка, а также организация предоставит возможность назначать пенсии и регистрировать сделки. Глава ведомства надеется, что сервис заработает уже в 2019 году.

В апреле финансист рассказал о планах по созданию «российского Amazona» на базе «Яндекс.Маркета». Новая компания сфокусируется на трех направлениях деятельности.

Первым станет создание интернет магазина, обеспечивающего качественные финансовые и логистические сервисы. Второе направление деятельности — развитие международной онлайн-торговли. Кроме того, компания продолжит развивать «Яндекс.Маркет», который продолжит работу в качестве площадки для сравнения цен.