МИД РФ не исключает встречу Лаврова и Помпео на полях АСЕАН

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

Мероприятие пройдет в Сингапуре 2-4 августа.

По словам Рябкова, это «естественная и логичная возможность» для руководителей внешнеполитических ведомств не просто встретиться на полях форума, но и провести отдельную беседу по всем актуальным вопросам. Со стороны МИД России такая готовность есть.