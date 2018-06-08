Путин отметил развитие отношений РФ и Китая в рамках ШОС

Москва и Пекин проделали большую работу, отметил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, РФ и Китай не просто развили Шанхайскую организацию сотрудничества, а предали ШОС глобальный характер. Путин добавил, что Москва продолжит продвигать российско-китайские усилия и интересы.

«Всячески будем способствовать дальнейшему продвижению», — сказал президент РФ.

Владимир Владимирович надеется на успешный саммит ШОС. Путин обсудил с Си Цзиньпином стратегическое сотрудничество РФ и Китая, актуальные проблемы международной повестки дня. Президент РФ и председатель КНР отметили, что товарооборот между Москвой и Пекином стабильно растет.