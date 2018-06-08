Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление

В Пекине завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи политики подписали совместное заявление.

Оно составляет 15 страниц и касается международных вопросов, а также отношений между Россией и Китаем. Стороны намерены углубить сотрудничество по различным направлениям, продолжать развивать диалог. Особое внимание уделяется сотрудничеству в финансовой сфере, в сфере страхования и платежных системах. Кроме того, будет идти работа по увеличению доли национальных валют в торговых расчетах.

Также в документе говорится о чемпионате мира по футболу. Стороны уверены, что мундиаль на территории России станет «всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов». Такое масштабное и радостное событие не должно пострадать из-за посторонних неспортивных факторов.