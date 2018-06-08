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12:40   8 Июня 2018
Россия
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Центробанки России и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

Центробанки России и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев подписали Договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком.

Кроме того, стороны пришли в к соглашению о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

Документы создадут условия для обеспечения эффективной работы финансовых организаций обеих государств на рынке банковских услуг, ценных бумаг и страхования, а также в сфере микрофинансирования.

Кроме того, Центральные банки договорились начать совместную работу в области обеспечения информационной безопасности финансовых рынков двух стран, а также наладить обмен данными о хакерах, вирусах и других уязвимостях финансовых организаций. 

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года товарооборот Казахстана и России увеличился на 32% по сравнению с 2016 годом и составил более 17,25 миллиардов рублей.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #казахстан #центорбанк
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