Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

Поощрительные трансферты распределены между 63 субъектами РФ.

Трехсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям среди регионов распределила поощрительные трансферты за рост поступлений по налогу на прибыль. В общей сложности из федерального бюджета выделено 30,6 миллиардов рублей, которые получат 63 субъекта РФ.

Депутат Госдумы, член комиссии Михаил Щапов пояснил, что регионы получают разницу между суммой налога, перечисленной в федеральную казну в 2017 году, из которой вычитается средний размер аналогичных отчислений за 2015-16 годы. Например, в Иркутскую область, которую представляет парламентарий, направят 556 миллионов рублей. Регион не первый год демонстрирует хорошие показатели по собираемости. Благодаря таким дополнительным поступлениям, в области строят новые и ремонтируют существующие школы, больницы, фельдшерские пункты.

Но Щапов увидел недочеты в методике расчета.