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13:22   8 Июня 2018
Россия
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Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

Поощрительные трансферты распределены между 63 субъектами РФ.

Трехсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям среди регионов распределила поощрительные трансферты за рост поступлений по налогу на прибыль. В общей сложности из федерального бюджета выделено 30,6 миллиардов рублей, которые получат 63 субъекта РФ. 

Депутат Госдумы, член комиссии Михаил Щапов пояснил, что регионы получают разницу между суммой налога, перечисленной в федеральную казну в 2017 году, из которой вычитается средний размер аналогичных отчислений за 2015-16 годы. Например, в Иркутскую область, которую представляет парламентарий, направят 556 миллионов рублей. Регион не первый год демонстрирует хорошие показатели по собираемости. Благодаря таким дополнительным поступлениям, в области строят новые и ремонтируют существующие школы, больницы, фельдшерские пункты. 

Но Щапов увидел недочеты в методике расчета.

«Например, в приросте налогооблагаемой базы не учитываются крупнейшие налогоплательщики и банки. Главная же проблема заключается в том, что в 2017 году федеральный центр забрал у субъектов 1% ставки по налогу на прибыль. Регионы в общей сложности потеряли примерно в пять раз больше, чем сейчас получат в виде поощрительных дотаций»,  — заметил депутат.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #налоги #иркутская область #михаил щапов
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