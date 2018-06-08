Школа ухода за тяжелобольными людьми появилась в Москве на базе образовательного научно-клинического центра городской больницы имени Ф. И. Иноземцева.

В данном образовательном учреждении ученики смогут получить все необходимые навыки по уходу, сообщила пресс- служба департамента здравоохранения Москвы.

Специалисты расскажут о правилах общения с тяжелобольными людьми, о тонкостях ухода и помощи человеку, который пережил инсульт или тяжелую травму. Также учащиеся узнают, как правильно совершать гигиенические процедуры и предотвратить развитие пролежней.

Главный врач больницы Александр Митичкин отметил, что родственникам зачастую не хватает не только специальных навыков, но и моральной устойчивости. Занятия помогут людям узнать все необходимое об уходе за тяжелобольными, подчеркнул он.

Обучение будет проходить каждую неделю. В распоряжение специалистов и проходящих обучение предоставят медицинские симуляционные тренажеры.

Записаться в школу можно с 9:30 до 16:00 (мск) по телефону +7 (985) 287-14-13.