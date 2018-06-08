Мы в соц.сетях:
Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу
Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

 Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе

Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе
Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

 Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно

Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно
Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу
Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

 Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе

Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе
Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

 Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно

Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно
12:40   8 Июня 2018
Россия
62

Школа ухода за тяжелобольными людьми появилась в Москве

Школа ухода за тяжелобольными людьми появилась в Москве

Школа ухода за тяжелобольными людьми появилась в Москве на базе образовательного научно-клинического центра городской больницы имени Ф. И. Иноземцева.

В данном образовательном учреждении ученики смогут получить все необходимые навыки по уходу, сообщила пресс- служба департамента здравоохранения Москвы.

Специалисты расскажут о правилах общения с тяжелобольными людьми, о тонкостях ухода и помощи человеку, который пережил инсульт или тяжелую травму. Также учащиеся узнают, как правильно совершать гигиенические процедуры и предотвратить развитие пролежней.

Школа ухода за тяжелобольными людьми появилась в Москве

Главный врач больницы Александр Митичкин отметил, что родственникам зачастую не хватает не только специальных навыков, но и моральной устойчивости. Занятия помогут людям узнать все необходимое об уходе за тяжелобольными, подчеркнул он.

Обучение будет проходить каждую неделю. В распоряжение специалистов и проходящих обучение предоставят медицинские симуляционные тренажеры.

Записаться в школу можно с 9:30 до 16:00 (мск) по телефону +7 (985) 287-14-13.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #инсульт #школа #больные
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений
Поощрительные трансферты распределены между 63 субъектами РФ.
13:22   8 Июня 2018
64
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ Россия

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

11:54   8 Июня 2018
1547
Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы Ближнее зарубежье

Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

9:54   8 Июня 2018
112
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество

В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против

17:49   7 Июня 2018
187
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 «Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой

«Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой