Замглавы МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что покупка у Москвы ЗРК С-400 «Триумф» необходима, исходя из национальных интересов Турции. Это решение ничего общего с политикой не имеет.

По его словам, российские ПВО минимизируют внешнюю зависимость республики. Этот вопрос является одним из ключевых для страны. Сойлу отметил, что пока Турция не может предотвратить ракетные удары, однако российские ПВО помогут решить эту задачу. Именно это и стало целью покупки вооружения.

Кроме того, власти страны считают, что Запад не хочет поставлять ЗРК Анкаре, поскольку стремится ослабить ее военный потенциал.