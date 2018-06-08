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12:26   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Народный артист Белоруссии композитор Эдуард Зарицкий скончался в 73 года. Об этом сообщает Белорусский союз композиторов на странице в Facebook.

Церемония прощания пройдет 8 июня Белорусской государственной академии музыки.

Президент республики Александр Лукашенко принес соболезнования родным и близким композитора, пишет БелТа.

Эдуард Зарицкий родился в городе Красный Кут Саратовской области в 1946 году. В 1948 году будущий композитор с семьей переехал в Минск. Он окончил Белорусскую государственную консерваторию, после — сотрудничал с Национальным оркестром симфонической и эстрадной музыки, работал в Театре Юного зрителя. Зарицкий также писал музыку для Эдуарда Хиля и Филиппа Киркорова.

Зарицкий написал музыку к песням «Калыханка», «Ночные костры» и «Прощальная гастроль». Всего композитор написал более пятисот произведений.   

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Автор: Надежда Егорова
#россия #белоруссия #зарицкий
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