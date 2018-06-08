Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Министерство обороны РФ не подтвердило информацию о якобы перехвате военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины российского боевого корабля в Черном море.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что не нужно всерьез относиться к заявлениям украинских СМИ о «перехвате». Подобные заявления Киева либо фантазии, либо провокация, сказал Владимир Николаевич Федеральному агентству новостей.

«Часто сообщают вещи, которые никакие источники не подтверждают», — отметил экс-депутат Рады.

Олейник объяснил, что грузовой самолет не может перехватить боевой корабль. Возможно, киевские власти подают сигнал Западу «боремся как можем», чтобы партнеры выделили еще больше денег на военные нужды Украины.