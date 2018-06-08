Китай проделал огромную работу по развитию ШОС — Путин

Россия в свою очередь продолжит продвигать российско-китайские интересы в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заверил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в пятницу находится с визитом в Пекине. Главы двух государств обсуждают двустороннее взаимодействие. В частности, в рамках международных организаций.

Путин назвал невероятно полезными переговоры с Си Цзиньпином. В ходе встречи они успели поговорить о двустороннем партнерстве, о международной обстановке. Президент России уверен, что саммит ШОС, намеченный на 9-10 июня, пройдет успешно.

В свою очередь председатель КНР заявил, что Москва и Пекин всегда рассматривают друг друга как приоритет во внешней политике. Более того, несмотря на обстановку на международной арене, страны сохраняют высокий уровень сотрудничества в сферах торговли, энергетики и инвестиций.