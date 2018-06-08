Мы в соц.сетях:
Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

 Греф назвал наличные деньги анахронизмом

Греф назвал наличные деньги анахронизмом
Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

 Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий
Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

 Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал

Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал
Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

 Греф назвал наличные деньги анахронизмом

Греф назвал наличные деньги анахронизмом
Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

 Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий
Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

 Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал

Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал
12:17   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
59

Китай проделал огромную работу по развитию ШОС — Путин

Китай проделал огромную работу по развитию ШОС — Путин

Россия в свою очередь продолжит продвигать российско-китайские интересы в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заверил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в пятницу находится с визитом в Пекине. Главы двух государств обсуждают двустороннее взаимодействие. В частности, в рамках международных организаций.

Путин назвал невероятно полезными переговоры с Си Цзиньпином. В ходе встречи они успели поговорить о двустороннем партнерстве, о международной обстановке. Президент России уверен, что саммит ШОС, намеченный на 9-10 июня, пройдет успешно.

В свою очередь председатель КНР заявил, что Москва и Пекин всегда рассматривают друг друга как приоритет во внешней политике. Более того, несмотря на обстановку на международной арене, страны сохраняют высокий уровень сотрудничества в сферах торговли, энергетики и инвестиций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #си цзиньпин #политика #китай #новости #весь мир #шос
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ Россия
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ
Комиссия при правительстве США заявила, что церемония награждения победителей чемпионата должна пройти не в России в знак неодобрения ее политики.
11:54   8 Июня 2018
47
Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы Ближнее зарубежье

Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

9:54   8 Июня 2018
90
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество

В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против

17:49   7 Июня 2018
178
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
445
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным