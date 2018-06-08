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Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

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9:05   8 Июня 2018
Россия
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил на собрании акционеров о снижении ставки по ипотечным кредитам до 9,4 процента годовых. Для держателей зарплатных карт банка она будет снижена до 9,1 процента.

Кроме того, Греф рассчитывает, что до конца лета банку удастся снизить базовую ставку еще больше — до 8,7 процента. Это произойдет впервые. 

Накануне по время «Прямой линии» президент страны Владимир Путин подчеркнул, что надо стремиться к 7 процентам. В послании Федеральному собранию говорилось о 8 процентах.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что средняя ставка по стране сейчас составляет 9,73 процента.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #жилье #ипотека #сбербанк #общество
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