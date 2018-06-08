Греф назвал наличные деньги анахронизмом

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что давно расплачивается с помощью Apple Pay и к пластиковым картам прибегает «от безвыходности».

Наличные деньги уходят в прошлое, заявил Греф, выступая на собрании акционеров Сбербанка.

По его данным, более 60% в расходов по картам Сбербанка совершаются в безналичной форме. А с помощью Apple Pay и Samsung Pay можно расплачиваться в любой точке мира, даже не используя банковскую карту.

«Наличие кэша в кармане становится анахронизмом, всё можно сделать с помощью вашего мобильного телефона», — резюмировал финансист.

Банкир признался, что с нетерпением ждет момента, когда в кармане граждан России не будет пластика и все расчеты будут производиться с помощью гаджетов. Тем не менее, Греф уверен: в ближайшее время наличность из кошельков россиян не исчезнет и будет еще долго находится в обороте.

Ранее глава Сбербанка рассказал о возможном отказе финансовой организации от взимания комиссии с клиентов банка при международных денежных переводах.