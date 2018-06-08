Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал

Глава Аргентины Маурисио Макри может посетить чемпионат мира по футболу в РФ в том случае, если сборная его страны сможет выйти в финал.

Об сообщил аргентинский посол в Москве Рикардо Лагорио. По его словам, на начало ЧМ президент не успевает из-за своей занятости. Посол также отметил, что на матчи в Россию приедут как минимум 20 тысяч болельщиков из Аргентины.

Аргентина ожидает, что Россия организует великолепный турнир, поскольку заметила, как отлично она справилась с Кубком конфедераций в минувшем году.

Представители Аргентины были на всех стадионах, где будет играть сборная Аргентины и убедились, что все организовано на высшем уровне. Как отметил Лагорио, глава Министерства безопасности Аргентины прибудет в РФ для координации по ЧМ.

Спортивное мероприятие состоится в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Сборная Аргентины сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.