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12:07   8 Июня 2018
Весь мир
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Берлин больше не замалчивает разногласия с США — глава МИД Германии

Берлин больше не замалчивает разногласия с США — глава МИД Германии

Берлин привык полагаться на имеющиеся договоренности, но все коренным образом изменилось, сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, за пределами Европы Вашингтон остается «самым близким партнером» Берлина, но у США и Германии «есть разногласия, которые больше нельзя замалчивать». Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату, Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, ввел пошлины, которые вредят Европе.

 «Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее»,  — добавил глава МИД Германии.

Берлин больше не замалчивает разногласия с США — глава МИД Германии

Маас подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп «сознательно идет на это» и преследует цель «поставить» США выше всех других стран. Немецкий политик призвал европейские страны тесно сотрудничать и создать совместный совет безопасности, чтобы «реагировать лучше и быстрее».

Министр иностранных дел Германии прилетел в Нью-Йорк на выборы пяти непостоянных членов Совета безопасности ООН. Хайко Маас написал в Twitter, что Берлин готов взять на себя ответственность в СБ ООН. Германия «с нетерпением» ждет выборов и надеется на «хороший результат». 

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Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #сша #германия #общество #весь мир
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