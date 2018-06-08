Мы в соц.сетях:
Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

 Греф назвал наличные деньги анахронизмом

Греф назвал наличные деньги анахронизмом
Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

 Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий
Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

 Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал

Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал
Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

 Греф назвал наличные деньги анахронизмом

Греф назвал наличные деньги анахронизмом
Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

 Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий
Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

 Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал

Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал
8:52   8 Июня 2018
Россия
51

Началась реставрация прачечной Дома Наркомфина в Москве

Началась реставрация прачечной Дома Наркомфина в Москве

В Москве началась реставрация корпуса прачечной Дома Наркомфина. Это поздняя постройка экспериментального жилого дома, который строили с 1928 по 1932 год. Прачечная является объектом культурного наследия.

Последние десять лет здание находилось в запустении и пришло в аварийное состояние. Реставраторам предстоит воссоздать лестницу с деревянными перилами, деревянные раздвижные окна, двери, металлические ручки и задвижки, деревянный пол на первом этаже. Опорой для их работы послужат исторические аналоги, которые сохранились в жилом корпусе.

Началась реставрация прачечной Дома Наркомфина в Москве

Фасад прачечной покрасят в белый цвет. Раньше в ее подвале была котельная, на первом этаже — прачечная и сушильня, а на втором этаже были жилые комнаты. После работ здесь сделают кафе и культурные пространства. 

Дом начали реставрировать год назад. Летом 2017 года градоначальник Москвы Сергей Собянин пообещал, что здание приведут в порядок за два годa.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #памятник #культура #общество #дом наркомфина
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ Россия
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ
Комиссия при правительстве США заявила, что церемония награждения победителей чемпионата должна пройти не в России в знак неодобрения ее политики.
8:54   8 Июня 2018
47
Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы Ближнее зарубежье

Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

6:54   8 Июня 2018
90
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество

В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против

14:49   7 Июня 2018
178
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

13:45   7 Июня 2018
445
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным