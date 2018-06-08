Началась реставрация прачечной Дома Наркомфина в Москве

В Москве началась реставрация корпуса прачечной Дома Наркомфина. Это поздняя постройка экспериментального жилого дома, который строили с 1928 по 1932 год. Прачечная является объектом культурного наследия.

Последние десять лет здание находилось в запустении и пришло в аварийное состояние. Реставраторам предстоит воссоздать лестницу с деревянными перилами, деревянные раздвижные окна, двери, металлические ручки и задвижки, деревянный пол на первом этаже. Опорой для их работы послужат исторические аналоги, которые сохранились в жилом корпусе.

Фасад прачечной покрасят в белый цвет. Раньше в ее подвале была котельная, на первом этаже — прачечная и сушильня, а на втором этаже были жилые комнаты. После работ здесь сделают кафе и культурные пространства.

Дом начали реставрировать год назад. Летом 2017 года градоначальник Москвы Сергей Собянин пообещал, что здание приведут в порядок за два годa.