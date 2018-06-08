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8:44   8 Июня 2018
Россия
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Роскомнадзор заблокировал 93 сайта с ответами на вопросы к ЕГЭ

Роскомнадзор заблокировал 93 сайта с ответами на вопросы к ЕГЭ

Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации 93 сайта, содержащих ответы на вопросы к школьным экзаменам. Об этом сообщает сайт ведомства.

На основании решения суда ведомство ограничивает доступ к запрещенным материалам, чтобы пресечь попытки недобросовестных школьников сдать экзамены обманным путем.

Всего в 2018 году в Роскомнадзор поступило десять судебных решений о прекращении работы сайтов с ответами на вопросы Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. Кроме того, доступ ограничен к ресурсам, содержащим контрольно-измерительные материалы и информацию о способах сдачи экзамена без изучения необходимой дисциплины.

Надзорный орган направил уведомления об удалении запрещенной информации владельцам еще шести сайтов и хостингов. В связи с неудаленнием противоправной информации операторы заблокировали доступ еще к одному сайту на территории РФ.

Ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о наличии в местах проведения экзамена специальных технологий, обеспечивающих защиту от мошенничества и сводящих к минимуму влияние человеческого фактора на результаты аттестации. Он также призвал остерегаться фальшивых ответов на экзаменационные вопросы.  

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Автор: Надежда Егорова
#россия #роскомнадзор #егэ
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