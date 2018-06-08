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8:39   8 Июня 2018
Весь мир
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МИД Китая назвал визит Путина стимулом к укреплению партнерства с Россией

МИД Китая назвал визит Путина стимулом к укреплению партнерства с Россией

Визит российского лидера Владимира Путина покажет миру высокий уровень китайско-российских отношений.

Эта поездка также повлияет на дальнейшее укрепление всеобъемлющих партнерских связей двух стран, заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Визит Путина носит всеохватывающий характер, который определит направления китайско-российских отношений. Пекин верит, что поездка в КНР главы ФР принесет положительные результаты и послужит новым стимулом к развитию отношений стран.

Представитель МИД Китайской Народной Республики отметила, что президент России прибыл в КНР впервые за текущий год и что это посещение стало первым с момента его переизбрания на пост главы государства.

Путин прибыл с визитом в Пекин 8 июня по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина. Планируется, что в ходе поездки российская и китайская стороны рассмотрят весь комплекс вопросов партнерства и стратегического взаимодействия, в том числе в области энергетики, транспорта и промышленной кооперации.

Также лидеры стран поднимут темы международной повестки дня - обстановку на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной сделки. Также переговоры коснутся вопросов взаимодействия РФ и КНР в рамках ШОС, БРИКС, формате РИК и G20.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #путин #политика #китай #визит #пекин
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