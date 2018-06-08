Лондон хочет создать при G7 группу противодействия России

Премьер Великобритании Тереза Мэй выступит на саммите «большой семерки» с предложением создать группу быстрого реагирования для борьбы с кибератаками из РФ и убийствами. Об этом рассказал глава МИД Британии Борис Джонсон.

Он считает, что эту идею поддержат политики по всему миру. По его словам, Россия потеряла свою значимость на международной арене, а лидер страны Владимир Путин хочет доставить всем проблемы.

Правительство Великобритании не прокомментировало информацию о создании подобной группы. Источник в одной из стран G7 сообщил, что такую идею на саммите обсудят, однако Россию в этом контексте не упоминали.