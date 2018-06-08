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8:45   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Премьера Украины обеспокоили миллионные премии сотрудникам «Нафтогаза»

Премьера Украины обеспокоили миллионные премии сотрудникам «Нафтогаза»

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» премирует сотрудников госкомпании на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с российской энергетической корпорацией «Газпром» в Стокгольмском арбитраже.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман попросил «Нафтогаз» пересмотреть решение о премировании сотрудников, а наблюдательный совет компании проинформировать правительство страны. 

«Я обеспокоен таким решением», — сказал украинский политик.

Премьера Украины обеспокоили миллионные премии сотрудникам «Нафтогаза»

Фракция «Радикальная партия Олега Ляшко» в Верховной раде также потребовала, чтобы «Нафтогаз» не премировал сторудников. Лидер партии призвал кабинет министров Украины отменить решение госкомпании и изменить состав наблюдательного совета «Нафтогаза», в котором из семи членов четыре иностранца.

Международный арбитражный суд Стокгольма обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» два миллиарда 560 миллионов долларов ( более 158 миллиардов рублей). Российская компания заявила, что решение создает дисбаланс в пользу Украины, поэтому «Газпром» расторгнет контракты с «Нафтогазом» через Стокгольмский арбитраж.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #экономика #нафтогаз #газпром #гройсман
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