Свалки в Чите, о которых говорили на «Прямой линии», уберут до конца июня

Хозяевам земель, где расположены мусорные полигоны, выдадут предписания. По уборке свалок проведут аукционы, и до конца месяца земли очистят от мусора, пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Жительница Читы Ольга Кузина рассказала о проблеме со свалками в городе президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии». Лидер согласился, что в России действительно десятки тысяч мусорных полигонов работают «в серую». И власти для ликвидации проблемы к 2024 году построят в стране 200 современных заводов по утилизации отходов.

Губернатор региона Наталья Жданова после обращения к президенту поручила региональному Минприроды проверить территории и решить проблему с несанкционированными свалками.