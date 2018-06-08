Мы в соц.сетях:
Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

 Греф назвал наличные деньги анахронизмом

Греф назвал наличные деньги анахронизмом
Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

 Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий
Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

 Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал

Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал
Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

Сбербанк снизит ставки по ипотеке 9 июня, сообщил Греф

 Греф назвал наличные деньги анахронизмом

Греф назвал наличные деньги анахронизмом
Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Экс-депутата Рады удивил «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

 Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий
Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

Российские С-400 снизят внешнюю зависимость Турции — МВД республики

 Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал

Президент Аргентины посетит ЧМ-2018, если сборная выйдет в финал
8:49   8 Июня 2018
Россия
35

Свалки в Чите, о которых говорили на «Прямой линии», уберут до конца июня

Свалки в Чите, о которых говорили на «Прямой линии», уберут до конца июня

Хозяевам земель, где расположены мусорные полигоны, выдадут предписания. По уборке свалок проведут аукционы, и до конца месяца земли очистят от мусора, пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Жительница Читы Ольга Кузина рассказала о проблеме со свалками в городе президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии». Лидер согласился, что в России действительно десятки тысяч мусорных полигонов работают «в серую». И власти для ликвидации проблемы к 2024 году построят в стране 200 современных заводов по утилизации отходов.

Губернатор региона Наталья Жданова после обращения к президенту поручила региональному Минприроды проверить территории и решить проблему с несанкционированными свалками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #новости #общество #чита #свалка #прямая линия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ Россия
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ
Комиссия при правительстве США заявила, что церемония награждения победителей чемпионата должна пройти не в России в знак неодобрения ее политики.
8:54   8 Июня 2018
47
Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы Ближнее зарубежье

Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

6:54   8 Июня 2018
90
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество

В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против

14:49   7 Июня 2018
178
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

13:45   7 Июня 2018
445
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным