Путин на встрече с премьером КНР обсудил сотрудничество в рамках ШОС

Президент России Владимир Путин также отметил хороший темп развития отношений с Китаем.

Российский лидер сообщил, что хочет обсудить сотрудничество России и Китая в торгово-экономической сфере в многостороннем формате. Глава государства также обсудил с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном дальнейшее развитие отношений между Москвой и Пекином.

«Я рад снова с вами встретится и рад возможности обсудить с нашими друзьями, с китайским руководством, взаимодействие в формате Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, нельзя забывать и о двухстороннем формате», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что совместные усилия Китая и России провели к развитию торговли в обоих странах. Он выразил надежду на сотрудничество с Пекином и в других сферах взаимодействия.

Владимир Путин прибыл в Пекин с рабочим визитом 8 июня.