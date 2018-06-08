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8:24   8 Июня 2018
Россия
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Путин на встрече с премьером КНР обсудил сотрудничество в рамках ШОС

Путин на встрече с премьером КНР обсудил сотрудничество в рамках ШОС

Президент России Владимир Путин также отметил хороший темп развития отношений с Китаем.

Российский лидер сообщил, что хочет обсудить сотрудничество России и Китая в торгово-экономической сфере в многостороннем формате. Глава государства также обсудил с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном дальнейшее развитие отношений между Москвой и Пекином.

«Я рад снова с вами встретится и рад возможности обсудить с нашими друзьями, с китайским руководством, взаимодействие в формате Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, нельзя забывать и о двухстороннем формате», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что совместные усилия Китая и России провели к развитию торговли в обоих странах. Он выразил надежду на сотрудничество с Пекином и в других сферах взаимодействия.

Владимир Путин прибыл в Пекин с рабочим визитом 8 июня.

 

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Автор: Надежда Егорова
#путин #политика #кнр
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