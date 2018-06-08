Еще четыре дома построили для заселения москвичей по программе реновации
Новые квартиры получат жильцы трех пятиэтажек, уточнил заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.
По его словам, по программе реновации построили дома 39 и 41 на улице Летчика Бабушкина, дом один корпус два на улице Полярная и дом 26 на проезде Дежнева. Москвичи получат квартиры в пределах районов, где жили до реновации.
Валуй напомнил, что в Северо-Восточном административном округе переселят жителей 498 домов, а по Бабушкинскому — 98. Разработали два проекта планировки и до 1 августа 2019 года подготовят документы, чтобы к 31 декабря определить этапы и сроки реализации программы реновации.
Под строительство домов по программе реновации подобрано 250 площадок. Как заявил мэр Москвы в ходе прямой линии c президентом РФ, начались работы по проектированию. Только в этом году почти 10000 москвичей получат комфортное жилье.https://t.co/CH3kc1aYD4 #Москва #реновация pic.twitter.com/3drhnWsTYn— Стройкомплекс Москвы (@stroimos) June 7, 2018