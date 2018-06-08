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8:08   8 Июня 2018
Россия
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Пенсии работающих пенсионеров в РФ ежегодно повышаются в августе — ПФР

Пенсии работающих пенсионеров в РФ ежегодно повышаются в августе — ПФР

Пенсии работающих пенсионеров каждый год увеличиваются с 1 августа, прибавка зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за трудовой год.

Об этом проинформировала пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), пишет ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин 7 июня на прямой линии заявил о необходимости проработки вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам. Он уточнил, что речь идет, в том числе, о работниках детских садов и больниц.

Как объяснили в Фонде, ежегодный перерасчет распространяется на выплаты пенсионных накоплений, которые тоже растут.

Пенсия работников, находящихся на пенсии, может расти в результате перерасчета за северный стаж или нестраховые периоды.

Как добавили в Пенсионном фонде, средняя прибавка к пенсии с августа прошлого года составила 169 рублей. По сведениям на начало мая, в России проживает около девяти миллионов работающих пенсионеров. Их пенсии не индексировались с 2016 года.

В ПФР также уточнили, что социальные выплаты по линии фонда также индексируются всем пенсионерам, вне зависимости от их трудоустройства.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #пенсия #общество #пфр
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