Совфед беспокоится за российско-турецкие отношения

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв прокомментировал высказывание главы Турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу про «аннексию» Крыма. По его словам, подобные заявления не ведут к улучшению отношений между Анкарой и Москвой.

Косачев добавил, что подобная риторика, скорее всего, связана с давлением, которое США оказывает на Турцию в Сирии и в сфере внутренней политики. Чиновник предположил, что данное заявление — политический маневр, попытка переключить внимание Запада на Россию, передает его слова РИА Новости.

Глава международного комитета выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего развития российско-турецких отношений.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вновь заявил, что турецкие власти считают акт присоединения Крыма к России аннексией. Он раскритиковал Евросоюз, который «начал забывать про Крым».

В июне председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек предложил России вернуться в G8. Он заявил, что необходимо на время отложить крымский вопрос и сотрудничать с Россией по другим международным проблемам.

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума. Подавляющее большинство жителей республики проголосовали за воссоединение с РФ.