Военный оркестр сыграл «Катюшу» на встрече Си Цзиньпина с Путиным

Глава государства Владимир Путин прибыл в Пекин. Там его встретил председатель КНР Си Цзиньпин перед Домом народных собраний.

Путин приехал на переговоры на лимузине Mercedes. Лидеры поприветствовали друг друга и делегации. На площади, где началась церемония встречи, выступил Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Музыканты исполнили гимны России и Китая, а также «Катюшу» и несколько других композиций.

После Путин и Си Цзиньпин направились на переговоры.

Российский лидер будет находиться в Пекине с 8 по 10 июня. На переговорах стороны обсудят сотрудничество стран, совместные проекты, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова и проблему ядерной сделки с Ираном.

Позже Путин отправится на скоростном поезде в город Тяньцзинь, где посетит товарищеский матч юных хоккеистов России и Китая.