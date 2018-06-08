Штормовое предупреждение объявили в Москве в пятницу

Гроза с дождем и мощными порывами ветра ожидается в Подмосковье в пятницу, 8 июня.

Об этом проинформировало столичное метеобюро, пишет издание "Интерфакс".

Непогода придет в регион с 9:30 до 19:00 по московскому времени. Гроза также затронет Троицкий и Новомосковский административный округа. Как отметили синоптики, ветер может достигать порывов ветра до 15 метров в секунду и выше.

По информации Гидрометцентра РФ, порывы западного ветра в столице и регионе 8 июня будут достигнуть 7-12 метров в секунду, местами ветер усилится до 14-19 метров в секунду. Ближе к вечеру в регионе может выпасть до 7 миллиметров осадков. Это около десяти процентов месячной нормы, которая составляет 75 миллиметров.

В Московском регионе из-за неблагоприятных погодных условий действует "желтый" уровень погодной опасности.