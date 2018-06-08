Украинцы нашли газ в Харьковской области

Оценочные запасы нового месторождения составляют более двух миллиардов кубометров, рассказали в пятницу в компании «Укргаздобыча».

Изученные запасы голубого топлива в этом месте в свою очередь составляют примерно 200 миллионов кубометров.

Тем временем на территории расположенной на востоке страны Харьковской области находится крупнейшее на Украине газоконденсатное месторождение. Шебелинское газовое месторождение, открытое еще в 1950 году, расположено сразу в нескольких районах области. Сейчас там проводятся исследования по выявлению новых месторождений.