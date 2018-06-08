Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Комиссия при правительстве США заявила, что церемония награждения победителей чемпионата должна пройти не в России в знак неодобрения ее политики.

Призыв Хельсинкской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, действующей при правительстве США, о том, чтобы наградить победителей ЧМ-2018 за пределами России, пустая болтовня, которую не принимают во внимание организаторы мундиаля. Об этом ИА «Политика сегодня» заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС), депутат Госдумы Игорь Лебедев.

Ранее Хельсинкская комиссия опубликовала доклад «Красивая игра и уродливый режим», в котором заявила, что Россия хочет использовать чемпионат для улучшения своего имиджа, а не для того, чтобы организовать спортивный праздник. Награждение должно проходить на нейтральной территории, чтобы не показывать одобрения политическому курсу Москвы.

Игорь Лебедев напомнил, что право на проведение чемпионата Россия получила еще десять лет назад. И тогда никто не обвинял Россию.

«Были прекрасные отличные взаимоотношения, пока в администрациях некоторых западных стран не случился переворот в голове и они не решили начать конфронтацию с нашей страной», — заявил Лебедев.

Он подчеркнул, что правила проведения чемпионата, церемонии награждения определяет единственная организация — Международная федерация футбола (FIFA), поэтому доклад комиссии — «пустая болтовня».

«Никакая Хельсинкская, никакая Мюнхенская комиссии не имеют ни права, ни возможности принимать решения. Они могут только будоражить общественность, делать беспочвенные, никому не нужные заявления, лить грязь на нашу страну. Никаких изменений в ЧМ не будет. Президент FIFA уже сто раз подтвердил все намерения по отношению к чемпионату в нашей стране. Тем более до его старта осталось шесть дней. А те, кто продолжает изливать из себя грязь, пусть утрутся, умоются и забудут обо всем», — заключил Лебедев.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня, он завершится 15 июля. Матчи примут 11 городов России.