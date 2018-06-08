«Совсем страх потеряли?». Экс-глава Тагила отчитал чиновников Колымы

Врио губернатора Магаданской области, экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов отчитал членов правительства Колымы из-за проблем с областным бюджетом. Видео выступления политика опубликовал телеканал «МТК видео».

На заседании правительства Колымы Носов возмутился халатным отношением коллег к задачам которые он ставит. Он также выразил недоумение по поводу бездифицитного бюджета и предложил чиновникам искать деньги таким же образом, как они принимали бюджет.

«Совсем страх потеряли? Мухоморы, что ли, пьете? Викинги?» — продолжил Носов.

Как сообщил ведущий телеканала, речь на заседании шла о возможном срыве отопительного сезона в 2018 году. Кроме того, врио главы области не устраивает состояние дорог. Он также подчеркнул, что по неизвестным причинам, дорогостоящее оборудование в онкологическом диспансере не используется, а также региону не хватает средств на закупку медицинских препаратов.

«Чем лечить будем? Народными методами? Давайте травы заготавливать, пока лето. Пусть люди побеги собирают», — громко отчитал Носов министра здравоохранения Ирину Ларину.

Он также пригрозил членам правительства прокуратурой.

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Носова врио губернатора Магаданской области 28 мая 2018 года. После назначения, в Нижнем Тагиле, который ранее возглавлял Носов, отменили прямые выборы мэра.