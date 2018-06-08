Власти Новосибирской области обещали изучить обращения жителей региона к Путину

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил проанализировать обращения жителей региона к президенту России во время «Прямой линии».

Этим займется врио первого заместителя губернатора Юрий Петухов.

Помимо жителей области свое обращение главе государства записал мэр Новосибирск Анатолий Локоть. В видеообращении он попросил Путина о помощи в строительстве метро и реализации программы расселения ветхого жилья.

Новосибирцев же волнует вопрос о банкротстве крупного застройщика «ПТК-30» и проблема переполненных школ.