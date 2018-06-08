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Штормовое предупреждение объявили в Москве в пятницу

Штормовое предупреждение объявили в Москве в пятницу

 Власти Новосибирской области обещали изучить обращения жителей региона к Путину

Власти Новосибирской области обещали изучить обращения жителей региона к Путину
Украинцы нашли газ в Харьковской области

Украинцы нашли газ в Харьковской области

 Путин приехал в Пекин

Путин приехал в Пекин
РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

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10:48   8 Июня 2018
Россия
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Власти Новосибирской области обещали изучить обращения жителей региона к Путину

Власти Новосибирской области обещали изучить обращения жителей региона к Путину

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил проанализировать обращения жителей региона к президенту России во время «Прямой линии».

Этим займется врио первого заместителя губернатора Юрий Петухов.

Помимо жителей области свое обращение главе государства записал мэр Новосибирск Анатолий Локоть. В видеообращении он попросил Путина о помощи в строительстве метро и реализации программы расселения ветхого жилья.

Новосибирцев же волнует вопрос о банкротстве крупного застройщика «ПТК-30» и проблема переполненных школ. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #новосибирск #прямая линия
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