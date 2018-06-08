Станция метро «Тушинская» в Москве преобразилась перед ЧМ-2018

Рабочие благоустроили территорию площадью почти 1,1 гектара, которая прилегает к станции, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Московские власти позаботились о комфортном проходе гостей чемпионата мира по футболу к стадиону «Спартак». Около станции метро «Тушевская», которая находится ближе всех к арене, создали более 200 парковочных мест, а также 12 остановок для общественного транспорта. Асфальт на тротуарах и проезжей части обновили, а все воздушные линии связи перенесли под землю.

Кроме того, перед станцией разбили примерно 34 тысячи квадратных метров газонов и установили 260 скамеек, урн и бетонных боллардов. Ярмарки выходного дня, регулярно проводившиеся возле «Тушинской», перенесли на другую площадку.

Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Московская арена «Спартак» примет четыре групповых матча. Первыми 16 июня там встретятся сборные Аргентины и Исландии. Следом 19 июня - Польша и Сенегал. Бельгия и Тунис сыграют 23 июня, а Сербия и Бразилия - 27 июня.