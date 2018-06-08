СК РФ просит повторно арестовать топ-менеджера «Роснано» Горькова

Басманный суд Москвы в скором времени примет к рассмотрению ходатайство следователя об аресте управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова.

Об этом проинформировала пресс-секретарь суда Юнона Царева, пишет издание «Интерфакс». Она уточнила, что Судебное заседание начнется после доставки задержанного.

Ранее защитная сторона Горькова сообщила, что накануне следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Суть нового обвинения заключается в мошенничестве, связанном с компанией, в которую "Роснано" инвестировало деньги для развития проекта в области нанотехнологий.

Новое уголовное дело не имеет связи с предыдущим делом, уточнил адвокат Антон Голышев. По его словам, обвинение предъявили в последний день его срока содержания под стражей по предыдущему делу для того, чтобы не допустить освобождения из-под стражи.

Другой адвокат Сергей Дрозда сообщил, что Горьков не признает вину, так как не понимает обвинения. Защита утверждает, что Горькова должны были освободить в пятницу вечером.

Топ-менеджер ранее обвинялся в злоупотреблении полномочиями. В прошлом году его отправили под арест.

По версии следователей, обвиняемый в период с 2011 по 2013 год, противореча порядку и интересам компании, размещал финансы компании (от 460 миллионов до 740 миллионов рублей) в банке "Смоленский". Следствие считает, что Горьков размещал там деньги с целью финансирования деятельности кредитного учреждения. Из-за того, что в конце 2014 года у банка отозвали лицензию, "Роснано" лишилось более 738 миллионов.

Уголовное дело завели по результатам проверки "Роснано" Генпрокуратурой России.