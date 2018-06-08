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10:22   8 Июня 2018
Россия
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Источник: «Терминатор-3» получит снаряд с корректируемой траекторией

Источник: «Терминатор-3» получит снаряд с корректируемой траекторией

Боевую машину «Терминатор-3» оснастят новым боекомплектом, который позволит бороться с беспилотными аппаратами в воздухе.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.

Ранее директор кластера «Вооружение» «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил, что «Уралвагонзавод» разрабатывает третье поколения боевых машин «Терминатор», созданных для поддержки танков. Новая военная техника способна поражать любые цели.

По словам источника, новое орудие позволит более эффективно поражать цели, чем старые советские орудия, установленные на «Терминаторе». Он добавил, что 50-миллиметровые пушки позволят поражать воздушные цели, включая малогабаритные беспилотники. 

Кроме того, для боевой машины создадут новый боекомплект — снаряд с проектируемой траекторией.

 

 

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Автор: Надежда Егорова
#вс рф #минообороны #терминатор
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