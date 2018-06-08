Прокуратура проведет проверки в Хабаровском крае после «Прямой линии»

Прокуратура Хабаровского края проверит информацию о недоступности «дальневосточных гектаров» из-за того, что лучшие земли якобы разобрали чиновники. На это пожаловались жители региона во время «Прямой линии» с президентом России.

Кроме того, волонтеры рассказали о нехватке рабочих мест в регионе. Так, инженеру-самолетостроителю, который попал под сокращение, приходится красить крыши домов.

В правительстве края прокомментировали ситуацию. По словам властей, у чиновников нет привилегий при получении бесплатной земли. Все оформляется наравне с остальными. Губернатор Хабаровского края заявил, что работа по выдаче гектара ведется «очень правильно», в срок, отказов по заявкам практически нет. Оформлено порядка 8,1 тысячи участков.

Что касается москвича, который приехав в Хабаровский край, получил участок земли — его найти пока не смогли. О нем президенту рассказали волонтеры во время «Прямой линии». Договора под озвученной фамилией в Хабаровском крае нет.

Уволенному инженеру-самолетостроителю завода в Комсомольске-на-Амуре глава края обещал помочь лично.