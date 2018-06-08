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Украинцы нашли газ в Харьковской области

Украинцы нашли газ в Харьковской области

 Путин приехал в Пекин

Путин приехал в Пекин
РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

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10:11   8 Июня 2018
Политика
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Путин приехал в Пекин

Путин приехал в Пекин

В Китае президента России Владимира Путина ждет насыщенная программа. В том числе встреча с китайским лидером Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

Об этом ранее сообщали в Кремле.

Визит российского лидера в КНР начнется с переговоров с Си Цзиньпином. Главы государств собираются в полном объеме обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, а также ход реализации двусторонних проектов. Поговорят стороны и об актуальных международных проблемах. В частности, о ситуациях вокруг Корейского полуострова и иранской ядерной сделки.

После официальной части встречи лидеры на скоростном поезде отправятся в город Тяньцзинь, где понаблюдают за хоккейным матчем юниорских клубов России и Китая.

Завершится визит Путина в Пекин подписанием ряда документов. В частности, о сотрудничестве в сферах энергетики, торговли, защиты интеллектуальной собственности и космоса.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #китай #новости #цзиньпин
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