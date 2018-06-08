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Украинцы нашли газ в Харьковской области

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РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

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10:01   8 Июня 2018
Россия
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Закон о санации страховых компаний начал действовать в России

Закон о санации страховых компаний начал действовать в России

Закон о санации вступил в силу 8 июня. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Федеральный закон устанавливает комплекс мер по предупреждению банкротства страховых компаний по аналогии с банками и финансовыми организациями.

Центробанк применит механизм санации для предупреждения банкротства страховых организаций, чей уход с рынка может привести к проблемам в экономическом секторе или к повышению социальной напряженности как на федеральном, так и на региональном уровне.

Закон также содержит ряд правовых норм, унифицирующих полномочия регулятора в различных сферах финансового рынка. Надзорный орган теперь сможет отзывать страховую лицензию при многократном существенном нарушении требований к финансовой устойчивости. 

Кроме того, Банк России вправе ограничить или полностью запретить сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #страховые компании #санация
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