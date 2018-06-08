Москва и Вашингтон рассматривают возможность проведения саммита лидеров РФ и США.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в России.

Газета Wall Street Journal пишет, что власти Австрии готовы предоставить площадку для проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина. Некий высокопоставленный источник сообщил СМИ, что саммит может состояться в Вене этим летом.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается с американскими партнерами, однако пока стороны ни о чем не договорились.