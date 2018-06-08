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РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

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Украинцы нашли газ в Харьковской области

Украинцы нашли газ в Харьковской области

 Путин приехал в Пекин

Путин приехал в Пекин
РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

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9:58   8 Июня 2018
Весь мир
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РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

Москва и Вашингтон рассматривают возможность проведения саммита лидеров РФ и США.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в России.

Газета Wall Street Journal пишет, что власти Австрии готовы предоставить площадку для проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина. Некий высокопоставленный источник сообщил СМИ, что саммит может состояться в Вене этим летом.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается с американскими партнерами, однако пока стороны ни о чем не договорились.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #трамп #весь мир
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