Они говорят о продлении санкций, параллельно способствуя реализации экономических стратегических интересов России, сетует Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Слова политика приводит украинский портал lb.ua.

Киев неоднократно призывал Евросоюз отказаться от строительства проекта российского газопровода. «Северный поток — 2», уверяют украинцы, является угрозой для энергетической безопасности западных стран. Это «полностью политический проект».

Тем не менее Евросоюз не спешит прислушиваться к советам Украины. Объединение не пугают даже санкции США. Очевидно, европейцы понимают, что заявления двух протестующих стран связаны с их собственными экономическими интересами: Киев боится, что Россия прекратит транзит газа через украинскую землю, а Вашингтон хочет сам поставлять газ в ЕС.

К слову, Россия ни разу не говорила, что прекратит транзит через Украину.