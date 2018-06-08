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 Турчинов обвинил Европу в двойных стандартах из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Турчинов обвинил Европу в двойных стандартах из-за позиции по «Северному потоку — 2»
9:53   8 Июня 2018
Весь мир
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Турчинов обвинил Европу в двойных стандартах из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Турчинов обвинил Европу в двойных стандартах из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Они говорят о продлении санкций, параллельно способствуя реализации экономических стратегических интересов России, сетует Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Слова политика приводит украинский портал lb.ua.

Киев неоднократно призывал Евросоюз отказаться от строительства проекта российского газопровода. «Северный поток — 2», уверяют украинцы, является угрозой для энергетической безопасности западных стран. Это «полностью политический проект».

Турчинов обвинил Европу в двойных стандартах из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Тем не менее Евросоюз не спешит прислушиваться к советам Украины. Объединение не пугают даже санкции США. Очевидно, европейцы понимают, что заявления двух протестующих стран связаны с их собственными экономическими интересами: Киев боится, что Россия прекратит транзит газа через украинскую землю, а Вашингтон хочет сам поставлять газ в ЕС.

К слову, Россия ни разу не говорила, что прекратит транзит через Украину.

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Автор: Юлия Халус
#россия #ес #украина #экономика #газ #новости #турчинов #северный поток - 2
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