Овечкина признали самым ценным игроком Кубка Стенли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли.

Хоккеиста также признали лучшим снайпером чемпионата — он забил 49 голов, в плей-офф —15 голов, сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» одержал победу в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3. Овечкин забил одну из шайб. Матч проходил в ночь на пятницу по московскому времени в Лас-Вегасе. Счет в серии матчей составил 4–1 в пользу столичного клуба.

Таким образом, «Вашингтон» впервые завоевал Кубок Стэнли. Для Александра Овечкина Кубок стал первым клубным трофеем в Северной Америке.

Главный тренер противоположной команды — Жерар Галлан считает, что «Вашингтон» победил заслужено.