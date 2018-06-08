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9:42   8 Июня 2018
Весь мир
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Овечкина признали самым ценным игроком Кубка Стенли

Овечкина признали самым ценным игроком Кубка Стенли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. 

Хоккеиста также признали лучшим снайпером чемпионата — он забил 49 голов, в плей-офф —15 голов, сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» одержал победу в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3. Овечкин забил одну из шайб. Матч проходил в ночь на пятницу по московскому времени в Лас-Вегасе. Счет в серии матчей составил 4–1 в пользу столичного клуба.

Таким образом, «Вашингтон» впервые завоевал Кубок Стэнли. Для Александра Овечкина Кубок стал первым клубным трофеем в Северной Америке.

Главный тренер противоположной команды — Жерар Галлан считает, что «Вашингтон» победил заслужено.

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Автор: Надежда Егорова
#спорт #овечкин #кубок стэнли
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