Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

Депутаты Верховной рады призвали СНБО принять срочные меры по Одессе, чтобы не допустить повторения Донбасса.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ИА «Политика сегодня» заявил, что на самом деле в Одессе идет передел влияния, который прикрывается различными лозунгами. Таким образом он прокомментировал призыв депутатов Верховной рады принять срочные меры в связи с потерей «украинского контроля» в Одессе.

«Там идет борьба за власть между мэром Одессы Геннадием Трухановым и различными структурами. Противостоящая сила использует аргумент, что Труханов и его соратники — якобы пророссийские элементы. Думаю, ничего серьезного нет. Есть просто передел сфер влияния», — уверен Азаров.

Ранее народный депутат Украины Игорь Луценко в своем Facebook написал, что Киев теряет Одессу «по тому же сценарию, что и Донбасс». По его словам, «террор» против антироссийских активистов в городе достиг «невиданных масштабов». Депутаты обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову с просьбой принять срочные меры из-за потери «украинского контроля» в Одессе.