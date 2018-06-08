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9:27   8 Июня 2018
Россия
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Минфин предлжил повысить экспортные пошлины на топливо

Минфин предлжил повысить экспортные пошлины на топливо

Министерство финансов хочет разрешить правительству повысить экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и керосин до 90% от размера нефтяных пошлин, сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

Законопроект о пошлинах внесут на рассмотрение 8 июня. Сазанов отметил, что подобные меры нужны для оперативного реагирования на изменение цен.  

По словам представителя Минфина, правительство может повысить нефтяные пошлины, в случае, если нефтяные компании откажутся соблюдать обязательства о поддержке оптовых цен на углеводороды на необходимом уровне.

Министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак сообщили о готовящемся повышении пошлин в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства идею поддержал, однако выразил надежду, что на такие меры идти не придется.

Цены на автомобильное топливо продолжают расти. Средняя цена литра Аи-92 возросла до 41,7 рублей, Аи-95 — до 44,5 рублей. 

 

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Автор: Егорова
#россия #минфин #топливо
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