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Украинцы нашли газ в Харьковской области

Украинцы нашли газ в Харьковской области

 Путин приехал в Пекин

Путин приехал в Пекин
РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

РФ и США обсуждают возможную встречу Путина и Трампа — источник

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9:32   8 Июня 2018
Россия
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Комиссия в США призвала награждать победителей ЧМ-2018 «за пределами России»

Комиссия в США призвала награждать победителей ЧМ-2018 «за пределами России»

Хельсинкская комиссия при федеральном правительстве США опубликовала доклад о предстоящем чемпионате мира по футболу. В нем предлагается перенести церемонию награждения победителей «на нейтральную территорию, за пределы России».

Помимо этого, члены комиссии считают, что не следует публично одобрять Владимира Путина как президента страны, которая является хозяйкой турнира.

Документ подтверждает, что чиновники из США всячески пытались помешать проведению соревнований в России, однако сделать это не удалось: «не осталось практически никаких шансов», что мундиаль перенесут в другую страну.

Ранее МИД Украины призвал украинских болельщиков воздержаться от поездок на футбольные матчи в Россию.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #футбол #спорт #чм-2018
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