Комиссия в США призвала награждать победителей ЧМ-2018 «за пределами России»

Хельсинкская комиссия при федеральном правительстве США опубликовала доклад о предстоящем чемпионате мира по футболу. В нем предлагается перенести церемонию награждения победителей «на нейтральную территорию, за пределы России».

Помимо этого, члены комиссии считают, что не следует публично одобрять Владимира Путина как президента страны, которая является хозяйкой турнира.

Документ подтверждает, что чиновники из США всячески пытались помешать проведению соревнований в России, однако сделать это не удалось: «не осталось практически никаких шансов», что мундиаль перенесут в другую страну.

Ранее МИД Украины призвал украинских болельщиков воздержаться от поездок на футбольные матчи в Россию.