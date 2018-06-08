Кабмин 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы

Министры опираются на вариант повышения пенсионного возраста для мужчин на пять лет (до 65), а для женщин - на восемь (до 63), пишет в пятницу РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Более того, изменение пенсионной системы предполагается комплексного характера. Издание уточнило, что Кабмин, вероятнее всего, сохранит большинство существующих льгот для пенсионеров. Речь идет о послаблениях для военных, работников вредных производств, медиков и так далее.

Также правительство рассмотрит вопрос о снижении запланированного пенсионного возраста для женщин. Вместо восьми лет министры думают повысить его на пять - до 60 лет.

Президент России Владимир Путин накануне, 7 июня, во время «Прямой линии» заявил, что правительство в скором времени представит свои предложения по реформированию пенсионной системы. Лидер уточнил, что перед министрами стояла задача увеличить доходы пенсионеров, что повлечет за собой двукратное снижение уровня бедности в стране.