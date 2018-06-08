Локоть не будет участвовать в выборах на пост мэра Новосибирска

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не собирается участвовать в выборах градоначальника. Он считался главным конкурентом врио новосибирского губернатора Андрея Травникова.

Локоть объявил, что в Новосибирске сохранятся прямые выборы мэра. Кроме того, городу может удастся вернуть «полноценный бюджет развития». Ради этого мэр отказался от борьбы за пост в пользу Травникова.

Развитие региона важнее, чем личные политические достижения, считает Локоть. Он и Травников понимают всю ответственность и не приемлют «неблагоприятный сценарий», в результате которого жизнь людей не улучшится, а ухудшится.

Градоначальник напомнил, что за четыре года его службы многое поменялось. По его словам, городу и области удалось выйти на положительную динамику инвестиций, регион получил толчок к развитию. Государство же готово поддержать местные власти и помочь с реализацией проектов, например, со строительством дорог, метро, ледового дворца спорта, «придать второе дыхание Академгородку».