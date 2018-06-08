Пассажирский авиалайнер компании Virgin Australia в ночь с 7 на 8 июня осуществлял рейс по маршруту Мельбурн - Перт. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту Аделаиды из-за угрозы для жизни людей.

ABC сообщает, что по прошествии примерно часа после взлета одна из пассажирок кричала и заявляла о плохом самочувствии. Женщина требовала посадить воздушное судно, иначе она начнет убивать пассажиров, передает канал. После посадки ее задержали. Авиалайнер со значительным опозданием вылетел в пункт назначения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Местный правоохранитель заявил, что женщина «помогает расследованию». На данный момент ей не предъявили какие-либо обвинения.

Несколько дней назад при посадке в Салехарде летательный аппарат Sukhoi Superjet ( владелец — «Ямал») столкнулся с птицами. На борту находились 33 пассажира и четыре члена экипажа.