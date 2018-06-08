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6:04   8 Июня 2018
Россия
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Улучшенные Ту-22М3 станут «проклятьем» для американского флота

Улучшенные Ту-22М3 станут «проклятьем» для американского флота

Американские СМИ прозвали модернизированные дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 «проклятьем» ВМС Соединенных Штатов.

Причиной тому послужили: продвинутая цифровая система бомбометания, оружие высокой точности (речь, в частности, идет о противокорабельной практически неуловимой ракете Х-32, способной устранить почти все известные сейчас средства радиоэлектронной борьбы), современная авионика. Эффективность боевого летательного аппарата увеличится в несколько раз.

Первый улучшенный бомбардировщик поднимется в небо в последний летний месяц этого года, осенью аппараты поступят на вооружение. Такую информацию передает РИА «Новости».

Военное воздушное судно при максимальной загрузке несет 24 тонны боеприпасов способно действовать на расстоянии в несколько тысяч километров от аэродрома на скорости до 2300 километров в час.

Помимо этого, предыдущая версия бомбардировщика уже зарекомендовали себя как «убийц авианосцев».

Улучшенные Ту-22М3 станут «проклятьем» для американского флота

Весной этого года также сообщили, что компания «Туполев» начала строительство первого стратегического ракетоносца Ту-160М2. Летные испытания запланировали на следующий год. Параллельно со строительством аппарата разрабатывают ракеты типа Х-55, Х-550 и Х-101, способные поражать дальние цели.

Улучшенные Ту-22М3 станут «проклятьем» для американского флота

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Автор: Анастасия Аои
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