Журналист Джеймс Ванзала из Кении побывал в мае 2018 года в Сочи и Москве. Он собирался ознакомиться с российским опытом в сфере благоустройства городов.

О том, какие выводы сделал журналист, пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на кенийское издание Standard Digital.

В столице Кении, городе Найроби, проблема благоустройства стоит особенно остро. Губернатора Майка Сонко часто обвиняют в плачевном состоянии города. Ванзала после поездки в Россию написал об уроках, которых африканская страна может позаимствовать у России.

В первую очередь, речь идет о природе. Ванзала отметил, что в Москве очень много зелени: скверы, клумбы, палисадники. Зелень и деревья очищают воздух, уменьшая количество углерода в нем. Кроме того, город постоянно моют, чистят улицы от грязи и пыли.

В России соблюдаются правила дорожного движения. Автомобилисты уважают ПДД, а пешеходы переходят дорогу только в положенных местах. В Кении же законы существуют только на бумаге. По мнению журналиста, правительству следует ввести крупные штрафы за нарушения.

Для строительства инфраструктуры россияне используют только качественные материалы, делают свою работу тщательно. Кениец высоко оценил дороги, мосты и здания в стране. На его родине подрядчики используют материалы низкого качества. Уже более 58 процентов зданий в Найроби непригодны для жилья.

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин не исключает сотрудничества в сфере строительства инфраструктуры между Россией и Африкой. Он отметил, что России важно закрепиться там с геополитической и с экономической точки зрения. Что касается самой Кении, то стране нужна поддержка стратегических и надежных партнеров, поскольку без инвестиций «Африке не вытянуть эту инфраструктуру».