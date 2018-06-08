Губернатор Хабаровского края поддержал строительство моста на Сахалин

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что мост на Сахалин даст возможность для развития четырем районам региона. По его словам, это дело века.

Районы, о которых упомянул Шпорт, нуждаются в этом развитии. Там нет «ни железных дорог, ни каких других». Кроме того, строительства моста даст работу для промышленности края, для его северных районов, по которым пройдет дорога.

Губернатор упомянул, что в приоритете вопрос о строительстве именно моста, а не тоннеля, поскольку мост более сейсмоустойчивый. На данном этапе специалисты выполняют расчеты, ведут проектную работу.

Железнодорожный мост хотят возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Он станет частью железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш.