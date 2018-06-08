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5:18   8 Июня 2018
Весь мир
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Товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 27% за первые пять месяцев

Товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 27% за первые пять месяцев

Обнародованные данные главного таможенного управления КНР показали, что товарооборот между Россией и Китаем за пять месяцев текущего года увеличился на 26,9 процента по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Общий объем двусторонней торговли — 40,67 миллиарда долларов. За пять месяцев китайский экспорт в РФ вырос на 20,6 процента, составив 18,3 миллиарда долларов, а импорт из России увеличился на 32,6 процента, составив 22,36 миллиарда долларов.

В свою очередь товарооборот раньше, по итогам прошлого года, вырос на 20,8 процента по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. 

В конце апреля Япония доставила первую тестовую партию груза в Китай по международному транспортному коридору «Приморье-2» (проходит через территорию Свободного порта Владивосток).

Пару дней назад российский лидер Владимир Путин перед визитом в КНР дал китайским СМИ эксклюзивное интервью.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #экономика #япония #китай #сотрудничество #товарооборот
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