Товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 27% за первые пять месяцев

Обнародованные данные главного таможенного управления КНР показали, что товарооборот между Россией и Китаем за пять месяцев текущего года увеличился на 26,9 процента по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Общий объем двусторонней торговли — 40,67 миллиарда долларов. За пять месяцев китайский экспорт в РФ вырос на 20,6 процента, составив 18,3 миллиарда долларов, а импорт из России увеличился на 32,6 процента, составив 22,36 миллиарда долларов.

В свою очередь товарооборот раньше, по итогам прошлого года, вырос на 20,8 процента по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов.

В конце апреля Япония доставила первую тестовую партию груза в Китай по международному транспортному коридору «Приморье-2» (проходит через территорию Свободного порта Владивосток).

Пару дней назад российский лидер Владимир Путин перед визитом в КНР дал китайским СМИ эксклюзивное интервью.